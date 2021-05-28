Şarkıcı Gökalp Tekmanlı "Yaza Bomba Gibi Hazırım" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şarkıcı Gökalp Tekmanlı "Yaza Bomba Gibi Hazırım" dedi

Şarkıcı Gökalp Tekmanlı 'Yaza Bomba Gibi Hazırım' dedi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gökalp Tekmanlı, 24 Mayıs 1995 Erzurum doğumludur. Kendisine ait 4 adet single bulunmaktadır.

Müzik sektöründe kaçıncı yılınız ?

15 yaşımdan beri müzikle iç içeyim. Dj olarak başladığım müzik serüvenim yaklaşık 10 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Kendi bestelerinizi yazmak nasıl bir duygu ?

İnsanın kendi duygu ve düşünceleri ile tüm hissiyatını müziğe dökmesi tarif edilemez bir duygu öte yandan bunu okumak ve her melodisini yaşamak bambaşka bir şey.

Kendinizi müzikte nerede görüyorsunuz ?

Şuan yolun başındayım her ne kadar başarırsam ve her ne kadar ileriye gidersem bana bu soru sorulduğunda yine en baştayım diyeceğim.

Yeni single çalışmanız var mı ?

Çok emek vererek üzerinde çalıştığım " Özün gözüme gelse " isimli bir single çalışmam var, yaza bomba gibi hazırım.

Kaynak: Bültenler

Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkıcı Gökalp Tekmanlı "Yaza Bomba Gibi Hazırım" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:05:32. #1.16#

title