Şarkıcı Gökalp Tekmanlı "Yaza Bomba Gibi Hazırım" dedi

Gökalp Tekmanlı, 24 Mayıs 1995 Erzurum doğumludur. Kendisine ait 4 adet single bulunmaktadır.

Müzik sektöründe kaçıncı yılınız ?

15 yaşımdan beri müzikle iç içeyim. Dj olarak başladığım müzik serüvenim yaklaşık 10 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Kendi bestelerinizi yazmak nasıl bir duygu ?

İnsanın kendi duygu ve düşünceleri ile tüm hissiyatını müziğe dökmesi tarif edilemez bir duygu öte yandan bunu okumak ve her melodisini yaşamak bambaşka bir şey.

Kendinizi müzikte nerede görüyorsunuz ?

Şuan yolun başındayım her ne kadar başarırsam ve her ne kadar ileriye gidersem bana bu soru sorulduğunda yine en baştayım diyeceğim.

Yeni single çalışmanız var mı ?

Çok emek vererek üzerinde çalıştığım " Özün gözüme gelse " isimli bir single çalışmam var, yaza bomba gibi hazırım.

Kaynak: Bültenler