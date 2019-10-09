Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz kılarken çekilen videosu tepki çekti

09.10.2019 09:26

26 yaşındaki yakışıklı oyuncu Emir Can İğrek'in bir kadın tarafından namaz kılarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcının görüntüleri ise tepki çekti.

NAMAZ KILARKEN VİDEOSU ÇEKİLDİ

"Nalan", "Nevale" ve "Müzik Kutusu" gibi başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Emir Can İğrek'in tepki çeken görüntüleri ortaya çıktı. Şortla namaz kılan şarkıcının videosunu çeken kadın, "Çarpılacağız Allah canımızı alsın" diyerek güldü. Yanındaki erkekte şarkıcıya gülerek karşılık verdi. İğrek'in bu görüntüleri ise tepki çekti.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek,2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı. Müzik ve edebiyat ile iç içe bir çocukluk dönemi geçirmiş, Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer almıştır. "Müzik Kutusu" isimli şarkı ile başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek besteler yapmıştır çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişmiştir.

2017 yılında "Gönül Davası" isimli şarkısıyla ve 2018'de "Aç Bağrını" isimli çalışmalarından takipçilerinin dikkatini üzerine çekmiştir. Akustik programına katıldıktan sonra ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.