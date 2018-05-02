Şarkıcı Ege, Şarkısını İkinci Kez Çalan Antonis Remos'a Dava Açıyor

Sanatçı Ege'nin "Yaz Aşkım" şarkısının bestesi çalarak, "Ma De Ginetei" adıyla seslendiren Antonia Remos, klasiklere geçmişti. Bu durumun fark edilmesi üzerine hukuki süreci başlatan sanatçı, besteci Giorgos Theofanous'a önce Türkiye'de daha sonrada Yunanistan'da dava açtı ve yıllar süren davayı kazanmıştı.

AYNI HATAYI TEKRARLADI

Tazminat ödemek zorunda kalan Giorgos Theofanous, yakın zamanda aynı şeyi tekrarladı ve bu defa da sanatçının en çok sevilen eserlerinden biri olan "Dudaklarında Isıt Beni" şarkısını "Mia Kokkini Gramma" adıyla Yunancaya çevirdi. Şarkıyı Natasha Theoderidou seslendirdi. Ege şimdi Giorgos Theofanous'a ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.

ÇEYREK ASIRLIK MÜZİK KARİYERİNİN YANSIMASI

Aşk şarkılarının güçlü ismi, başarılı sanatçı Ege, Haziran ayında yazdığı "İsyan" isimli romanının yazım sürecinde oluşan şarkılarını bir albümde birleştirdi. Ege, çeyrek asırlık müzik kariyerinin bir yansıması olduğunu söylediği albüme "İsyan Şarkıları" adını verdi.

Yeni bir roman hazırlığında olduğunu belirten Ege, romanını çok yakında okurlarıyla buluşturacağını da sözlerine ekledi.