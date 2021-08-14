Şarkıcı Duygu Güneş'ten afet bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili dikkat çeken çıkış: Şu durumdan yaralanmak isteyenler olabilir

Genç şarkıcı Duygu Güneş, yangın bölgeleri için toplanan bazı yardımların kişilerin ulaşıp ulaşmadığı konusu şüpheleri olduğunu belirterek "Şu durumdan yararlanmak isteyenler olabilir" dedi.

Yeni şarkısı İnanma ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Güneş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, yangın nedeniyle afet bölgelerine gönderilen yardımlarla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

"UMARIM BAĞIŞ DÖNEMİNDE İNSANLARIN VİCDANLARIYLA OYNAMAMIŞLARDIR"

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarda evlerini ve işlerini kaybeden insanlar için herkes seferber oldu. Ünlü isimler, dernekler, belediyeler ve sosyal medya sayfaları aracılığıyla toplanan yardımlar el birliği ile yangın bölgelerine ulaştırıldı.

Gönderilen yardımların bazılarından şüphe ettiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Çıkan yangınlar hepimizin yüreğini yaktı. En derinimizde hissettik ama bazı sayfalarda toplanan yangın yardımlarının bölgelere ulaştırılıp ulaştırılmadığından şüpheliyim. Bu yönde çıkan haberler de gördüm. Umarım insanların vicdanlarıyla oynamamışlardır. Eğer böyle bir durum yaşandıysa gerçekten çok üzücü. Biz çok güvendiğimiz kişiler aracılığı ile yardımlarımızı yaptık. Herkesin de buna önem göstermesini rica ediyorum. Maalesef ki şu durumdan bile yararlanmak isteyenler olabilir" dedi.