Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de hayranlarıyla buluştu.
KIRŞEHİR (AA) - Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de hayranlarıyla buluştu.
Demet Akalın, Cacabey Meydanı yakınındaki bir kuyumcunun daveti üzerine geldiği kentte konser verdi
İş yerinin önünde toplanan hayranları Akalın'ın sevilen şarkılarına eşlik ederek cep telefonlarıyla kayıt yaptı.
Akalın, konserinin ardından iş yerinde inceleme yaparak, ürün satışına destek verdi.