Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi - Haberler
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Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de hayranlarıyla buluştu.

KIRŞEHİR (AA) - Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de hayranlarıyla buluştu.

Demet Akalın, Cacabey Meydanı yakınındaki bir kuyumcunun daveti üzerine geldiği kentte konser verdi

İş yerinin önünde toplanan hayranları Akalın'ın sevilen şarkılarına eşlik ederek cep telefonlarıyla kayıt yaptı.

Akalın, konserinin ardından iş yerinde inceleme yaparak, ürün satışına destek verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Kırşehir'de konser verdi

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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