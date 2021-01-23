Şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü!
23.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:49
Gec¸tigˆimiz yıl teyzesinin vefatı ile büyük bir üzüntü yaşayan şarkıcı Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti. İşte Akalın'ın hayatını kaybeden dayısı...
Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Demet Akalın, "Canım dayım acıların dindi... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.Covid-19 salgını nedeniyle Akalın'ın dayısının cenazesine sınırlı sayıda insanın katılacağı öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin