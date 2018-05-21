Şarkıcı Ceylan'ın Son Halini Selena Gomez'e Benzettiler

Henüz küçük bir çocukken başladığı müzik yolculuğu yıllardır devam eden şarkıcı Ceylan, yeni imajıyla dikkat çekti.

SELENA GOMEZ'E BENZETTİLER

Yeni albüm çalışmaları nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak olan Ceylan, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın yeni görüntüsünü dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'e benzetti.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

İmaj yenileyen 43 yaşındaki şarkıcı, son görüntüsü ile genç kızlara taş çıkarttı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı Ceylan 'Herkese mutlu ve iyi haftalar' notuyla paylaştığı fotoğrafı yorumlara da kapattı.