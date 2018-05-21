Şarkıcı Ceylan'ın Son Halini Selena Gomez'e Benzettiler
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Ceylan'ın yeni imajı Selena Gomez'e benzetildi.
Henüz küçük bir çocukken başladığı müzik yolculuğu yıllardır devam eden şarkıcı Ceylan, yeni imajıyla dikkat çekti.
SELENA GOMEZ'E BENZETTİLER
Yeni albüm çalışmaları nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak olan Ceylan, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın yeni görüntüsünü dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'e benzetti.
GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
İmaj yenileyen 43 yaşındaki şarkıcı, son görüntüsü ile genç kızlara taş çıkarttı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı Ceylan 'Herkese mutlu ve iyi haftalar' notuyla paylaştığı fotoğrafı yorumlara da kapattı.
YORUMLAR (23)
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BENDE İBRAHİM TATLISESE BENZİYORUM BENİ NİYE HABER YAPMIYORLAR BU ÜLKEDE ÜNLÜ OLMAKMI GEREKİYOR HAYIRSIZLARCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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inanılmaz değişim ! yok artık !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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telefonun nimetlerinden bayağı faydalanmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ceylan daha genç görünüyor. Hem seste kalite farki var. Ceylan beş çeker.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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selanadan daha güzel olmuş sesine kurban olduğumCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır