Şarkıcı Çelik: Virüsü yendim iyiyim

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" dedi.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" dedi.

Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, "17 Mart gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre COVID teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda" diye konuştu. Çelik, bu akşam sosyal medya hesabında canlı yayın yapacağını da duyurdu: "Pazartesi akşamı instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum."

Kaynak: Hürriyet