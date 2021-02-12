Şarkıcı Bülent Serttaş: Ortalık karışacak!
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Şarkıcı Bülent Serttaş: Ortalık karışacak!

12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:49
Şarkıcı Bülent Serttaş: Ortalık karışacak!

Şarkıcı Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Serttaş, ilginç açıklamalarda bulundu

Eşi ve çocukları ile birlikte alışveriş merkezine gelen Serttaş, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

'ÇOK İDDİALIYIM'

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Serttaş, "Çok güzel şarkılar geliyor, çok iddialıyım, ortalık karışacak" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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