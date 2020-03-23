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Şarkıcı Bora Gencer balığa çıktı

'Evde kal' uyarılarına aldırış etmeden Tarabya sahilinde balık tutarken görüntülenen Bora Gencer dışarı çıkma nedenini haklı bir sebebe bağladı

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Şarkıcı Bora Gencer balığa çıktı



Gencer, "Evim Tarabya sahilde, sahilin bir sokak arkasındayım, ha evde balkonda oturdum ha burada sahile indim. Kurallara dikkat ediyorum, mesafemi koruyorum. Tabii ki evden çıkmayacağız ama benim ev zaten dışarıda, sahilin dibindeyim" diyerek kendisini savundu.

Kaynak: Snob Magazin

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