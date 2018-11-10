Şarkıcı Bengü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bengü'ye "Yorgun şoförünü yeterince dinlendirmeden yola çıkardı" suçlaması yer alan rapor üzerine ölen korumanın ailesi, şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık, 'ölüme taksirle neden olmak' suçundan soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da verdiği bir konserden İstanbul'a dönen Bengü'nün aracı, 10 Haziran 2012 sabahı saat 06.30'da TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde kaza yaptı. Kazada Bengü ile aracı kullanan şoförü Salih Talat Yağcı yaralandı. Ancak şarkıcının 3,5 yıllık koruması 34 yaşındaki Ümit Özer hayatını kaybetti. Kazanın ardından açılan davada şoför Salih Talat Yağcı, 'taksirle ölüme neden olmak' suçuyla 2,5 yıl hapis cezası verildi. Özer'in ailesi, davada tanık olarak dinlenen ve "Kazanın oluş anını hatırlamıyordum. Yolculuk sırasında bir anormallik sezmedim. Şikayetçi değilim" diyen Bengü'nün de ceza almasını istedi. Mahkeme ise kazada Bengü'nün de yaralanarak mağdur olduğunu, ceza hukuku yönünden bir sorumluluğu tespit edilemediği yönünde karar verdi. Bengü hakkında soruşturma yapılmadı.

Bengü, Şoförü Salih Talat Yağcı ve Koruması Ümit Özer'in Kaza Yaptığı Araç



BİLİRKİŞİ, KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE BENGÜ'YÜ %25 KUSURLU BULDU

Koruma Ümit Özer'in ailesi Bengü Erden'e iş mahkemesinde tazminat davası açtı. Dava kapsamında istenilen bilirkişi raporunda, "Kazanın meydana gelmesinde Bengü Erden'in yoğun çalışma temposundan sonra şoförünü yola çıkarmaması gerektiği halde yola çıkardığı, şoförünü yeterince dinlendirdiğine dair tanıklar dışında başka bir delil bulunmadığı, uyku ve dinlenme durumu ile gecenin karanlık olması, sabaha doğru yorgunluk ve uykusuzluğun artacak olmasını Bengü'nün öngörmesi gerektiği" belirtildi. Raporda "Bu durumda istihdam eden sıfatı ile Bengü'nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 25 kusurlu olduğu kanaatindeyiz" denildi.

BENGÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu rapora göre Özer'in annesi Rezen, babası Ahmet ve kardeşleri Cemil ile Tufan, Bengü hakkında savcılığa şikayette bulundu. Kazada Bengü'nün sorumlu olduğunu belirten Özer ailesinin avukatı Hilmi Öztürk, şikayet dilekçesinde, "Bengü Erden'in iş kazasında kusurlu bulunduğu tespit edilmiştir. Korumasının ölümüne taksirle neden olmak suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi. Ardından savcılık, Bengü Erden hakkında soruşturma başlattı.