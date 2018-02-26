Şarkıcı Aydın Aydın, Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Kendini Şişmanlattı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan şarkıcı Aydın Aydın, obezite hastalığına dikkat çekmek için kendini şişmanlattı.

GÖREN ŞOKE OLDU

Aydın Aydın'ı ekranda görenler önce şoke oldu, sonra kiloların obeziteye dikkat çekmek için giyilen bir kıyafet olduğunu anladı. Aydın '3 Beyaz' şarkısını da seslendirerek hastalığı şarkı sözleriyle anlattı.