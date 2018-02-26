Şarkıcı Aydın Aydın, Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Kendini Şişmanlattı

Güzel bir yaklaşım olmuş keşke diğer sanatçılar da boş işlerle uğraşacaklarına toplumdan edindikleri serveti ilgiyi biraz toplumun sorunlarına harcasalar.
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan şarkıcı Aydın Aydın, obezite hastalığına dikkat çekmek için kendini şişmanlattı.
GÖREN ŞOKE OLDU
Aydın Aydın'ı ekranda görenler önce şoke oldu, sonra kiloların obeziteye dikkat çekmek için giyilen bir kıyafet olduğunu anladı. Aydın '3 Beyaz' şarkısını da seslendirerek hastalığı şarkı sözleriyle anlattı.