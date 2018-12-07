Şarkıcı Aydilge'nin Konserinde Şiddet Protestosu: Ahmet Kural'lara Hayır

Yoğun konser programıyla şehir şehir dolaşan şarkıcı Aydilge, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Sinop Kültür Merkezinde anlamlı bir konsere imza attı. Konserin bir bölümünde "Kadına şiddete ve Ahmet Kural'lara Hayır" sesleri yükseldi.

"HER İKİ SANİYEDE BİR KIZ ÇOCUĞU ZORLA EVLENDİRİLİYOR"

Şarkılarında da özellikle kadınların ve genç kızların kendi ayakları üzerinde durmaları konusunu işleyerek duyarlı tutumunu yaptığı müziğe yansıtan Aydilge, konseri esnasında çocuk gelinlere de dikkat çekti. Aydilge, "Dünyada her iki saniye de bir kız çocuğu zorla evlendiriliyor. Dünyada 700 milyonu aşkın çocuk gelin var. Bu konuda Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer alıyor" diyerek 5 Aralık'ın aynı zamanda Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının da yıldönümü olduğunu hatırlattı.

"AHMET KURAL'LARA HAYIR"

Bu sözlerinin ardından "Kadına şiddete ve Ahmet Kural'lara hayır" diye bağıran hayranlarını sükunete davet eden Aydilge, şiddet konusunda ne kadar hassas olursak olalım, suçu ispatlanana kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini dile getirdi.

"SILA-AHMET HABERLERİNİ DEHŞETLE İZLİYORUM"

Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ahmet Kural ile Sıla hakkındaki haberleri dehşetle izliyorum. Daha dehşetle izlediğim bir olayda biz verdiğimiz tepkiler. Başta herkes Sıla'nın yanında oldu, Ahmet Kural da anlayıp dinlemeden linç edildi. Şimdi de Sıla'nın darp raporuyla ilgili bazı söylenceler var ve yine anlayıp dinlenmeden Sıla'nın üzerine gidiyor." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bahsi geçen şiddet olayında bir çok ünlü Sıla destek olurken, Ahmet Kural'a tepkiler çığ gibi büyüdü.