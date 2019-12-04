Şarkıcı Asya kendini savundu: Para için iftira atmaya değer mi?

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

İşadamının avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede "Şevki Kaygusuz, Parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi ona ilgi göstermemekte, tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir" ifadelerine yer vermişti.



Davanın basına yansımasının ardından Asya şu açıklamayı yaptı:



"Eşim avukatlarının kurbanı olmuş. Böyle biri değildi o. Bu suçlamanın arkasında mal kaçırma vardır. Eşime Parkinson başlangıcı teşhisi konuldu, ancak tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu yalandır. Yazık, bizim 22 yaşında bir kızımız var. Onun ne hissedeceğini hiç düşünmedi mi? Ben eşim hoşlanmadığı için, aile düzenimiz bozulmasın diye yıllarca müzik hayatımdan uzak kaldım. Yine de onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem. Tam 29 yıllık beraberliğimiz var bizim. Para için bu kadar iftira atmaya değer mi?"