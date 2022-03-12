Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Datça'da vefat etti
AA - Sebiha Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Datça ilçesinde yaşayan şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (95) hayatını kaybetti.
Datça ilçesinde yaşayan şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (95) hayatını kaybetti.
Yengi, kalp ve organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şarkıcının menajeri ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Samime Yengi'nin cenazesinin Datça'da yapılacak işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
AA / Sebiha Arslan - Güncel