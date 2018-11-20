Şarkıcı Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın Yeni Kafesini Ziyaret Etti
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı önceki gün bir araya geldi. Tilki, yeni kafe açan Subaşı'yı ziyaret ederek uzun uzun sohbet etti.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı yeni açtığı kafesinde ziyaret etti. Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile zaman geçiren Aleyna bir süre sonra mekanda ayrıldı.
SOSYAL MEDYANIN SEVİLEN İSİMLERİ BULUŞTU
Şeyma Subaşı'yı Bebek'te açtığı sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde ziyaret eden Aleyna, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki, Konya'yı, Kaliforniya'ya benzetmesi sorulunca gülerek cevap vermekten kaçındı.
ŞOFÖR TUTANA KADAR ARABASINA BİNMİYOR
Kendi arabasına binmeyen Tilki, taksiye bindi. Neden arabasına binmediği sorulunca ise, şoförünü yolladığını ve şoför aradığını belirtti.
KAPADOKYA TURU YAPTI
Öte yandan Şeyma Subaşı Ilıcalı birkaç gün önce Kapadokya'ya gitti. Doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı Ilıcalı, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
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para kıro da lakinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tilkiyi sevmiyorum aslada sevmiycemCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hem merak edip haberi okuyorsunuz hem de bize ne bunlardan yok memlekette kriz var yok sonradan görmüşler şu bu. diyorsunuz. Siz tabii hem memleket meseleleriyle yatıp kalkıyorsunuz , hiç gezmiyorsunuzdur hiç sosyal medyada foto paylaşmıyorsunuzdur örnek insanlar . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TipLere bak yA Ya sabirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUNLARIN SOHBETİ NE OLURKİ HANGİ KONUYA HAKİMLER. SENİN TAKİPÇİN BENİM TAKİPÇİM BAŞKA BİŞEY YOK ŞUNLARIN KILIKLARINA BAKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır