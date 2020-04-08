Şarkıcı Abay'dan koronavirüs salgınıyla ilgili "doğa" mesajı içeren şarkı Şarkıcı Selçuk Abay, koronavirüs salgınının yarattığı sonuçlarla ilgili sosyal mesajlar içeren bir şarkı yaptı.

Şarkıcı Selçuk Abay, koronavirüs salgınının yarattığı sonuçlarla ilgili sosyal mesajlar içeren bir şarkı yaptı.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, insanları evine kapattığı gibi şarkıcıların da sanatlarını evlerinde icra etmesine neden oluyor.

Dünyanın geldiği durum, salgının neden olduğu sıkıntılar ve insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek isteyen Türkçe rock şarkıcısı Selçuk Abay, yaşamın ve doğanın değerinin bilinmemesine ilişkin sosyal mesajlar içeren bir şarkı yazıp besteledi. "Demedim mi" adlı şarkı, single olarak Avrupa Müzik etiketiyle çıktı ve şarkının müzik platformlarına dağıtımı yapıldı.

"Tüm caddeler bomboş şimdi, gökyüzünde uçan kuş yok"

Sokakların boş kalmasına ve doğanın tahrip edilmesine atıf yapılan şarkıda, şu ifadeler bulunuyor:

"Tüm caddeler bomboş şimdi, gökyüzünde uçan kuş yok, mahallede çocuk sesi, kapı çalan postacı yok.

Tüm dünya ayaklanmış, candan öte tatlı yok, tüm dünya mahşer yeri, candan öte tatlı yok.

Demedim mi, demedim mi, mala mülke bel bağlama, demedim mi, demedim mi, fani dünyaya aldanma. Demedim mi, demedim mi, tok yatıp aç bırakma."

"Bu şarkıyı bize aslında doğa söylüyor"

Selçuk Abay, şarkıyı insanların, hayvanların, doğanın, nefes alabilmenin ve hayatın kıymetinin bilinmesi temennisiyle yazdığını belirterek, "Bu zor günlerde insanların yaşadıkları güzel günlerin değerini bilmemesini ve fani dünyaya aldanılmasını, bir şarkıyla anlatmaya çalıştım. Bu günlerin çabucak bitmesi ve insanların yaşamın değerini bilmesi, en büyük temennim." dedi.

Doğanın insanlara deprem ve sel gibi afetlerle birçok kez mesaj verdiğini, koronavirüsün de bu mesajlarından biri olduğuna inandığını aktaran Abay, "İnsanlar yaşadıkları dünya için daha dikkatli olmalı. Doğa, hafife alınmaması gerektiğini bize adeta söylüyor bu felaketlerle. Şarkıyı da aslında bize doğa söylüyor." ifadelerini kullandı.

Şarkının oluşum sürecini de anlatan Abay, bir şarkıcı olarak kapandığı evde üretmesi gerektiğini düşündüğünü ve şarkısıyla evde neler yapılabileceğini göstermek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA