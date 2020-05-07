Şarkı söylerken ''Alem''deki yerimi buluyorum
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Şarkı söylerken ''Alem''deki yerimi buluyorum

Şarkı söylerken ''Alem''deki yerimi buluyorum
07.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:06

Geçtiğimiz aylarda 3 şarkılık bir maxi single yayınlayan ve adını duyuran Mutlu Arı yeni teklisi "Alem"i müzikseverlerle buluşturdu. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan "Alem"in sözü, müziği ve aranjesi Mutlu Arı'ya ait.

Tüm dünyaya yayılan korona virüsün bütün insanlığı daha derin düşünmeye teşvik ettiği bu günlerde şarkısını yazan Mutlu Arı, "Alem"de içine, özüne dönerek, sorgulamalar yaşıyor. "Niye geldik? Niye gidiyoruz?, Bu "Alem"de neden varız?" gibi sorulara cevap arayan Arı, müzik sayesinde bu soruların cevabını bulduğuna inanıyor.

Şarkısını kliplendirirken özellikle doğa görüntülerini kullanan Mutlu Arı, sevgi ve aşkın öneminin altını çizerken "Alem"in herkesi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyor.

Kaynak: Bültenler

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