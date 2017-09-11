Şarkı Dinlerken Tüyleriniz Diken Diken Oluyorsa Özel Beyniniz Var Demektir!

Dinlediğiniz bir şarkı hiç tüylerinizin diken diken olmasına veya boğazınızın düğümlenmesine neden oldu mu? 'Evet' diyenler biz şu şekilde bir kenara geçelim.





Karşıma çıkan enteresan bir araştırmayı okumadan önce bunun hernet başına gelen sıradan bir durum olduğunu sanıyordum. Mşayet değilmiş. Oldukça seyrek görülen ve özgün bir duruma işaret eden bu özellik beyindeki yapısal bir farktan kaynaklanıyormuş.



Harvard Üniversitesi öğrencisi Matthew Sachs yaptığı araştırmada müziğin bedenimizde yarattığı değişikliği tetikleyen şeyin ne olduğunu inceledi.



10'u daha önce müzik dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu, diğer 10'u ise bu durumu hiç deneyimlemediğini söyleyen 20 öğrenci üzerinde deney yapıldı.



Öğrencilerin tamamı beyin taramasından geçirildi.



Araştırmanın sonunda müziğe duygusal ve bedensel olarak reaksiyon veren insanların beyinlerinde yapısal bir fark olduğu ortaya çıktı.







Bu kişilerde, beyindeki işitme korteksi ile duyguların işlendiği bölümleri birbirine bağlayan sinir liflerinin daha yoğun miktarda olduğu görüldü.



Sachs'a bunun ile ilgili olarak şu şekilde diyor: 'Beyindeki bu iki bölge arasında liflerin daha yoğun olması buradaki prosedürün daha etkili olması anlamına gelir.'



Bu demek oluyor ki müzik duyduğunuzda etkileniyosanız daha kuvvetli ve yoğun duygulara sahip bir insansınız.



Öte yandan bir şarkının sizi etkilemesinin sebebi o şarkıya dair hatıralarınızın tekrar canlanması olabilir yalnız bu durum laboratuvar ortamında kontrol edilebilecek bir hadise değil.



Araştırmayı ufak bir grup üzerinde yapan Sachs çalışmasını genişletmeyi hedefliyor.