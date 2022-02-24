Son dakika gündem: Şarjör düşünce namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Belfun Doğramacı'yı tabancayla vurarak öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı da yaralayan Mustafa Şişek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Belfun Doğramacı'yı tabancayla vurarak öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı da yaralayan Mustafa Şişek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.