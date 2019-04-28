Şarjmatikten Para Hırsızlığından 2 Kız Kardeşe Gözaltı

Şarjmatikten Para Hırsızlığından 2 Kız Kardeşe Gözaltı

Samsun'da şarjmatik cihazından para çalınması olayına karışan 2 kız kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Şarjmatikten Para Hırsızlığından 2 Kız Kardeşe Gözaltı

Samsun'da şarjmatik cihazından para çalınması olayına karışan 2 kız kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede bulunan cep telefonu şarjmatik cihazından para çalınması olayına karıştıkları iddia edilen S.D. (17) ve S.D.(15) adlı kız kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.D. ve S.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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