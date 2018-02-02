Şarjdaki Telefon Bomba Gibi Patladı, Küçük Çocuk Tek Gözü ile Tek Elini Kaybetti
Çin'de babasının eski telefonunu kullanan çocuk, şarjdaki telefonun bir anda patlaması üzerine tek gözünü ve tek parmağını kaybetti.
Çin'in güneyindeki Çin'in Guangxi Eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, şarj olan telefonu elinde patlayınca tek gözü kör oldu, elinin bir parmağı ise koptu. Meng Jisu isimli çocuğun sağ işaret parmağının koptuğu açıklanırken hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun kritik olmadığı açıklandı.
GÖZÜ VE PARMAĞI OLAY YERİNDE GİTTİ
Patlamanın çok şiddetli olduğu öğrenilirken çocuğun sağ gözünü ve parmağını olay yerinde tamamen kaybettiği açıklandı. Söz konusu cep telefonunun, Çin'de yapılan bir Hua Tang VT-V59 marka telefonlardan olduğu ifade edildi.
ABLASI KANLAR İÇİNDE BULDU
Meng'in ablası, yüksek sesle bir patlama gerçekleştiğini ve odaya girdiğinde kardeşini kanlarla kaplı halde yerde yata şekilde bulduğunu söyledi.
OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ
Hastane yetkilileri çocuğunun parmağının onunla birlikte getirilmediğini söyledi. 5 saat süren bir operasyon geçiren çocuğun vücudundan pek çok plastik parçası çıkartıldı.
Çocuğun babası telefonun kendi telefonu olduğunu ve akıllı telefon aldıktan sonra 2 senelik telefonunu oğluna verdiğini söyledi. Hua Tang isimli telefon şirketi olayla ilgili yorum yapmadı.
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Çinde sabah erken kalkan telefon üretiyor. düşün samsung gibi markaların bile telefonu patlayıp yanabiliyorsa adını bile duymadığın markalara hiç bulaşmıcaksın.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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But interdependent hersey I kopyalayip kendinimorgda son laminitis getireceklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne demişler çin malı almayın demişler..Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Haber anaokulu seviyesindeki Türkçe ile yazılmış. Az para verin de adam akıllı Türkçe bilen birini alın. Çocuk tek elini kaybetmiş diyorsunuz tek el ve bir parmak arasındaki farki ilkokul çocuğu eminim ki bu haberi yazan arkadaştan daha iyi biliyordur.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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