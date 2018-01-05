Şarjda Unutulan Akü Yangına Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde yer alan bir iş yerinde şarja bırakılan akülerin ısınması sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iş yerine sıçraması sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



7 itfaiye aracı ve 20 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangını 1 saat süren söndürme çalışması sonrası kontrol altına aldı. Yangında her iki iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinin yanında park halinde olan bir otomobil de kullanılmaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ