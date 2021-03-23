Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
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Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı

23.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:27
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı

EDİRNE'de şarja takılı cep telefonundan çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan Fevziye Eker'i (75) alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

EDİRNE'de şarja takılı cep telefonundan çıkan yangında  dumandan etkilenip bayılan Fevziye Eker'i (75) alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı. Eker, hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında, Şükrüpaça Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi üzerindeki 

Filiz Bilal Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Şarja takılı cep telefonundan çıktığı tahmin edilen yangında Fevziye Eker'in bakıcısı Nevin Küçükmeriç (67) balkona çıkıp, "Yardım edin içeride insan var, yanıyor" diye bağırmaya başladı. Kadının feryadını duyanlar da itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Balkonda bekleyen Küçükmeriç, ekipleri görünce de "İçeride baygın yatan kadın var. Acele edin" dedi.

'İTFAİYE ARACI ÜZERİNDE İLK MÜDAHALE'

İtfaiye ekipleri, merdiven ile ulaştıkları dairede Fevziye Eker'i baygın halde buldu. Alevlerin arasından kurtarılan Eker, itfaiye aracı üzerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bakıcı Nevin Küçükmeriç de merdivenle balkondan alındı. Kurtarma çalışmaları sırasında daireyi saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü.  

Aynı sokakta yaşayan Mehmet Rüştü Ceylan, kadının balkondan bağırarak yardım istediğini belirterek, "Yangını gören komşular sağ olsunlar itfaiyeye haber vermişler. Sanırım bakıcısı olan bir teyze vardı. Kadın içeride bir kişinin daha olduğunu söyledi. 'İçeride yaşlı bir teyze var. Yanıyor kurtarın' diye bağırıyordu" dedi.

Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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