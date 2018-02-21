Şarjdaki Cep Telefonu ile Konuşurken Elektrik Akımına Kapıldı, Telefon Kulağında Eridi

Şarjdaki Cep Telefonu ile Konuşurken Elektrik Akımına Kapıldı, Telefon Kulağında Eridi

Brezilyalı genç kız, şarj olması için prize takılı cep telefonu ile konuşurken elektrik akımına kapılarak can verdi. Cep telefonu, kızın kulağında erimiş halde bulundu.

Brezilyalı Luiza Pinheiro isimli genç kız, cep telefonunu kullanırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki kızın, şarjda bulunan cep telefonu ile konuşurken elektrik akımına kapıldığı anlaşıldı.

TELEFON KULAĞINDA ERİDİ

Genç kızın cansız cesedi öğleden sonra saat 5'te evinde bulunurken Pinheiro'nun cep telefonunun kulağında eridiği açıklandı. Hastane sözcüsü yerel medyaya verdiği demeçte, "Kızın büyükannesi doktora, torununu yerde bilinçsiz halde yatarken bulduklarını ve telefonun kulağında erimiş halde olduğunu söyledi" dedi.

BÜYÜK BİR AKIMA KAPILDI

Tıbbi kayıtlar, genç kızın elektrik çarpmasında bir saat sonra hastaneye kaldırıldığını gösterdi. Genç kızın akrabaları ölüm sebebinin hala kesin olarak teyit edilemediğini söylese de Pinheiro'nun kulaklarında eriyen telefonun oldukça büyük bir elektrik akımına işaret ettiği ifade edildi.

YILDIRIM FIRTINASI VARDI

Kaza anında yağmur yağmadığı ancak yıldırım fırtınası olduğu kaydedilirken elektrik çarpmasının nedeninin hala araştırıldığı açıklandı.

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YORUMLAR (6)

  • CİNARE:
    Korkunc durum herhalde elektron hattinda sorun varmis amma son zaman lar telefonlar cok patliyo nasil hazirlaniyosa allah bilir
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  • ADEM DEĞİRMENCİ:
    yıldırım eve düşer evin içerisine değil telefona takılı olan kablonun nöron çakışması sonucu ters akım olup kıza çarpmıştır bu şiddetlidir ve telefonu eritebilir
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  • ALAADDİN ŞENSOY:
    Daha önce de bir kız şarza takılı telefonla müzik dinlerken elrktrik akımına kapılmıştı.Bu haberler , kapıltım gidiyorum bahtımın rüzgârına gibi....
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