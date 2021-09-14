Patlayan powerbank yangına neden oldu
Patlayan powerbank yangına neden oldu Arnavutköy'de bir apartman dairesinde şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu yangın çıktı Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu...
Patlayan powerbank yangına neden oldu
Arnavutköy'de bir apartman dairesinde şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu yangın çıktı
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL - Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan poverbankın patlamasının etkiliyle etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Apartmanda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.