Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı Gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da bir eve yapılan baskında şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

ADANA (İHA) - - Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir evde Halil A. ve Zeynep K.'nın uyuşturucu sattığı iddiası üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan aldığı izinle eve baskın yaptı. Polis evde yaptığı aramada şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içinde 12.28 gram esrar, 4.38 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar uyuşturucudan haberler i olmadığını söyledi. Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Evde patlama oldu, anne yaralandı 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

Evde patlama oldu, anne yaralandı 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

 Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Cinayetten sonra dans etti

Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Cinayetten sonra dans etti

 Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title