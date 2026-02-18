Haberler

Şarj esnasında patlayan telefon, evi küle çevirdi

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde cep telefonunun şarj esnasında patlaması sonucu çıkan yangında bir ev küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde cep telefonunun şarj esnasında patlaması sonucu çıkan yangında bir ev küle döndü. Olayda 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangın dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ali Basnaz'a ait evde, yan odada şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Basnaz, evde bulunan aile fertlerini hızla dışarı çıkardı. Cami hoparlöründen yapılan anons üzerine köylüler yangını söndürmek için seferber oldu. Ancak kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçrayarak evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat sonra müdahale ettiği yangında, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan biri engelli, biri fanconi hastası 4 çocuk dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenen anne Havva Basnaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılların birikiminin bir anda kül olduğunu belirten ev sahibi Mehmet Ali Basnaz, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
