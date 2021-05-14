Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı
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Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı

Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri şarj cihazı içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri şarj cihazı içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı sıkı çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan M.F. ve C.A. isimli şahısları yakaladı.

Yapılan incelemede, M. F. isimli şahsın üzerinden 20 gram metamfetamin maddesi çıktı. Şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada ise şarj aleti içerisine gizlenmiş 2.08 gram skunk maddesi ve 0.63 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Şahıslara ayrıca covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 6874 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıs gerekli işlemler için Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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