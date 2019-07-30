Şarj cihazına sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar
Denizli'de şarj cihazına sakladıkları uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de şarj cihazına sakladıkları uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobili takibe aldı.
Şüpheli hareketlerde bulunan kişilerin aracını durduran Yunus ekipleri, araçtaki A.D. ile M.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şarj cihazı görünümlü materyal içerisinde şişe ve folyoya sarılmış 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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