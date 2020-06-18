Şarj Aletiyle Kendini Temizleyebilen Maske Geliştirildi
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Şarj Aletiyle Kendini Temizleyebilen Maske Geliştirildi

İsrail'in Haifa şehrinde yer alan Technion Üniversitesi'ndeki bilim insanları, şarj aletiyle kendini temizleyebilen maske

Şarj Aletiyle Kendini Temizleyebilen Maske Geliştirildi
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:17

İsrail'in Haifa şehrinde yer alan Technion Üniversitesi'ndeki bilim insanları, şarj aletiyle kendini temizleyebilen maske geliştirdiklerini duyurdu. Maske, şarj aleti ile kendini nasıl temizleyebiliyor? Detaylar haberimizde.

Şarj Aletiyle Kendini Temizleyebilen Maske Dikkat Çekiyor

İsrailli bilim insanları tarafından geliştirilen maske, karbon fiber kumaş ile üretildi. Üzerinde USB bağlantı noktasına sahip olan maskeye cep telefonunun şarj aleti bağlanabiliyor. Şarj aleti, maskenin 70 dereceye kadar ısınabilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede maskede yer alan virüs, yüksek ısı ile temizleniyor.

Sahip olduğu özellik nedeni ile dikkat çeken maskenin temizlenme sürecinin yarım saat sürdüğü belirtildi. İsrailli bilim insanları, maske şarj aletine bağlıyken oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumdan dolayı kullanılmaması gerektiğini belirtti. Maskeyi geliştiren bilim insanlarının konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu ürün ile birlikte tek kullanımlık maskelere olan ihtiyacı azaltmayı ve çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bilim insanları, kendini temizleyebilme özelliği ile oldukça dikkat çeken maske için Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayında patent başvurusu yaptı. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 17 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 182.727 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.861'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 154.640 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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