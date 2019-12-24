Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

24.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:09

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Kar yağışı Sarız ve Yahyalı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA