Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
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Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

24.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:09
Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ve ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Kar yağışı Sarız ve Yahyalı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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