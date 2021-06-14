Sarıyerliler kan vermek için sıraya girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyerliler kan vermek için sıraya girdi

Sarıyerliler kan vermek için sıraya girdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kızılay kritik seviyenin altına inen kan ihtiyacı için İstanbul'un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Bu merkezlerden biri de Sarıyer oldu.

Üç gün sürecek kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarıyer Belediyesi çalışanları ise kampanyanın en büyük destekçilerinden biri oldu.

Türk Kızılayı kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinde kan bağışı noktaları kuruldu. Bu zor günlerde kan bağışına ihtiyaç duyan insanlar için Sarıyer Merkez'de kurulan çadır önünde sıra oluştu. Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'in de kan verdiği kampanyaya Sarıyer Belediyesi personelleri de destek verdi. Pandemi çerçevesinde kan ihtiyacının arttığını dile getiren Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, üç gün boyunca ilçe genelinde 750 ünite kan ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Kan bağışı için Sarıyer Merkez'e gelenlerin arasında vatandaşların yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar ve belediye çalışanları da vardı. Sizler de başka hayatlara umut olmak isterseniz 14-16 Haziran tarihleri arasında devam edecek bağış kampanyası için 09.00/ 20.30 saatleri arasında Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay çadırlarında kan verebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

İŞTE KANAL İSTANBUL'DA İLK TEMELİN ATILACAĞI NOKTA
İŞTE KANAL İSTANBUL'DA İLK TEMELİN ATILACAĞI NOKTA
İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
Nefes kesen değişim! Yıllar sonra aynı açıdan çekilen fotoğraf 'Ah İstanbul' dedirtti
Nefes kesen değişim! Yıllar sonra aynı açıdan çekilen fotoğraf "Ah İstanbul" dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyerliler kan vermek için sıraya girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:12:45. #1.15#

title