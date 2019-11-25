Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor

25.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:16

Sarıyer'de vatandaşlar, aç kalarak yol kenarına gelen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, "Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA