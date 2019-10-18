18.10.2019 00:24

Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Minibüsçüler bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

İSTANBUL - Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan minibüs esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Herakatı'na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Sarıyer Minibüs Şoförleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Suriye'deki askerlerimize selam vererek sözlerine başlayan İbrahim İnal, "Sarıyer - Beşiktaş Minibüsçüleri olarak orada çarpışan askerlerimize bir benze yardımımız dokunacaksa çok mutlu oluruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Suriye'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum, Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerine kullandı.

Allah'ın zalimin zulmüne izin vermeyeceğini hatırlatarak sözlerine başlayan Doğukan Çetin, "Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah zalimin zulmüne izin vermez. Mehmetçiğimize operasyonda başarılar diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA