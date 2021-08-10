Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın mı var?

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ederken, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin ikinci haftasında 2 noktada yangın devam ediyor. Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın var mı?

Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın var mı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız.

İSTANBUL SARIYER'DE YANGIN VAR MI?

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.