Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın mı var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın mı var?

Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın mı var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ederken, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin ikinci haftasında 2 noktada yangın devam ediyor. Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın var mı?

Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın var mı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız.

İSTANBUL SARIYER'DE YANGIN VAR MI?

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer yangın! Sarıyer'de yangın mı var? İstanbul Sarıyer'de yangın mı var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:46:06. #1.15#

title