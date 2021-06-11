Sarıyer ve Üsküdar, Kadın emeği pazarı'nın yeni adresi!
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Sarıyer ve Üsküdar, Kadın emeği pazarı'nın yeni adresi!

Sarıyer ve Üsküdar, Kadın emeği pazarı'nın yeni adresi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı'nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor.

Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Hazirantarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Kendi olanaklarıyla üretim yapan ancak ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için başlatılan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul'un çeşitli meydanlarında yeniden yerini aldı. Toplam 350'den fazla kadın üreticinin, Üsküdar pazarında yer alan 48 stantta ve Sarıyer'de bulunan 24 stantta dönüşümlü olarak ürünlerini tüketici ile buluşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında, Kadıköy İskelesinde kurulan pazar, yine 350 kadının ürünlerine ev sahipliği yapmıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan proje sorumlusu Derya Komut Aytekin, "Tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bize sağladığı stantlarla, buradaki lojistik destekleriyle birlikte güzel bir birliktelik kurguladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde kadın emeği için pazarlarımızı kurgulamaya devam ediyor olacağız" dedi.

"BÖYLE BİR FIRSAT KARŞIMIZA ÇIKMASA AYLIK 3 BİN- 4 BİN LİRA KİRA VERECEKTİK"

Kadın Emeği Pazarı'nda tezgah açan kadınlar, pandemi döneminde düşen gelirlerine de destek olmuş oluyor. Görüşlerini dile getiren bir kadın girişimci, "Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca çünkü biz ücretsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3 bin lira 4 bin lira kira veriyorduk" ifadesinde bulundu. Kadın girişimciler, el emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık, bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

GEÇEN SENE 500 KADIN GİRİŞMCİ BULUŞMUŞTU

İBB ve İstanbul Gönüllüleri'nin birlikte gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Projesi" ilk olarak Beşiktaş İskele Meydanı'nda hayat bulmuştu. 14 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında Beşkitaş'ta kurulan Kadın Emeği Pazarı'nda, 500 kadın girişimci tarafından üretilen çeşitli ve yaratıcı ürünler stantlarda satışa sunulmuş, kentli yoğun ilgi göstermişti.

Kaynak: Bültenler

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