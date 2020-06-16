SARIYER VE ŞİŞLİ'DE MEKANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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SARIYER VE ŞİŞLİ'DE MEKANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul Valiliği'nin koronavirüs salgınıyla ilgili mekanlarda denetleme kararı sonrasında Sarıyer ve Şişli'de görevliler tarafından kafe, lokanta ve kıraathanelerde denetimi yapıldıİstanbul Valiliği'nin 'İstanbul'un 39 ilçesindeki lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerin 'yeni...

SARIYER VE ŞİŞLİ'DE MEKANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
16.06.2020 02:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:29
İstanbul Valiliği'nin koronavirüs salgınıyla ilgili mekanlarda denetleme kararı sonrasında Sarıyer ve Şişli'de görevliler tarafından kafe, lokanta ve kıraathanelerde denetimi yapıldı

İstanbul Valiliği'nin 'İstanbul'un 39 ilçesindeki lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlenecek" kararının ardından İstanbul genelinde gece saatler 24.00'ı gösterdiğinde denetimler yapıldı. Sarıyer ilçe Jandarma Komutanlığı ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile ilçe tarım ve sağlık müdürlükleri gece saatlerinde sorumluluk alanlarındaki lokanta, kafe ve kıraathaneleri denetledi. Ekiplerin denetlediği adreslerden biri Kilyos'ta bulunan bir balık lokantası oldu. Lokantanın dondurucularını ve ekipmanlarını denetleyen Sarıyer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir duruma rastlamadı. Ekiplerin denetlediği balık ve kahvaltı lokantasının pandemi sürecinden dolayı bir saat önce kapandığı belirlenirken, içeride bulunan sandalyelerin masaların üzerinde olduğu ve içeride müşteri bulunmadığı görüldü. ŞİŞLİ'DE POLİS EŞLİĞİNDE Denetimler kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe tarım ve sağlık müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları dahilinde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında Teşvikiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Şakayık Sokak, Poyracık Sokak, Atiye Sokak ve Ihlamuryolu Sakak üzerinde bulunan lokanta, kafe ve kıraathaneler denetlendi. Denetimlerde mekan sahipleri kurallar konusunda uyarıldı. 

 


- Rk

Kaynak: DHA

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