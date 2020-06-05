Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alev alev yandı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alev alev yandı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip bir anda alevler içinde kaldı.

Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alev alev yandı

İSTANBUL - Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip bir anda alevler içinde kaldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen araç kaldırılırken kapatılan tünel de trafiğe açıldı.

Olay, 16.00 sularında Sarıyer Tüneli'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere tünelde hareket halinde olan lüks bir cip bir anda benzin akıtmaya başladı. Ardından alev alan cipin sürücüsü aracı terk ederek hızla uzaklaştı. Alevler içinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek tünelin girişini kapattı. Kapanan tünelden dolayı araç kuyruğu oluştu. Ardından itfaiye tünele girerek yanan araca müdahale etti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri aracı söndürürken, lüks cip kullanılamaz hale geldi. Söndürülen araç kaldırıldıktan sonra tünel tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA