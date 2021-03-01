Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
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Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor

01.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:09
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor

SARIYER TEM yan yolda bırakılan kamyon dorsesi trafikte yoğunluğa neden oldu.

SARIYER TEM yan yolda bırakılan kamyon dorsesi trafikte yoğunluğa neden oldu. Dorsenin yoldan kaldırılması için çekici bekleniyor. Sarıyer, TEM yan yolda kamyondan ayrılmış olarak bırakılan dorse sabah saatlerinde trafiğe neden oldu. Sabah işlerine gitmek isteyenler, yol kenarında kamyondan ayrılmış bir dorse olduğunu görünce trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri de dorsenin etrafına duba koydu. Dorsenin yoldan kaldırılması için çekici çağrıldı. Çekicinin gelmesi bekleniyor.

 


Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor
Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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