Sarıyer, Sezonu Açtı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Sarıyer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde ilk çalışmasını yaptı. Antrenman öncesi yöneticiler Ferhat Göçer ve Ali Büyükasar, teknik direktör Bahri Kaya ile bir araya geldi. Sarıyer Asbaşkanı ünlü sanatçı Ferhat Göçer, teknik heyet ve futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi. 2 hafta kendi tesislerinde çalışacak Sarıyer, daha sonra kamp için Nevşehir'e gidecek. - İSTANBUL