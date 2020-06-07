SARIYER SAHİL YOLU YÜRÜYÜŞ YAPANLARLA DOLDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SARIYER SAHİL YOLU YÜRÜYÜŞ YAPANLARLA DOLDU

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar sabahında bazı İstanbullular, Sarıyer sahil yolunda yürüyüş yaptı.

07.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:56

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar sabahında bazı İstanbullular, Sarıyer sahil yolunda yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Dengeyi iyi sağlarsak, iyi gidiyoruz şeklinde konuştu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular, Pazar sabahı kendilerini dışarı attı. Sabahın erken saatlerinde Sarıyer sahil yolu yürüyüş yapanlarla doldu. Sahile gelen vatandaşların kimi yürüdü, kimi koşu yaptı. Bazı vatandaşlar ise bisiklet sürdü.

DENGEYİ İYİ SAĞLARSAK, İYİ GİDİYORUZ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu da koşu yapan vatandaşlar arasındaydı. Müslümanoğlu, İstanbul'un en kalabalık hastanesinin başhekimiyim. 30 binden fazla hasta geldi. 4 binden fazla kovid-19 pozitif var. Hastanemizdeki hastalar azaldı artık. Dışarı çıkmak çok güzel. Evde oturmak zor. Maskem var ve eşimden ayrı yürüyorum. Kalabalık alanlarda muhakkak maskemi takıyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. El hijyenine de dikkat edilmeli. Sokağa çıkma yasağının serbestleştirilmesi insanların iç dünyasını, huzurunu sağlıyor. Dengeyi iyi sağlarsak, iyi gidiyoruz şeklinde konuştu.

SARIYER SAHİL YOLU YÜRÜYÜŞ YAPANLARLA DOLDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Fatma Girik Seren Serengil
Spor Semih Özsoy Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Libya Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: SARIYER SAHİL YOLU YÜRÜYÜŞ YAPANLARLA DOLDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 11:00:09. #1.15#
title