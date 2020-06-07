Sarıyer sahil yolu yürüyüş yapanlarla doldu
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Sarıyer sahil yolu yürüyüş yapanlarla doldu

HAFTALAR sonra kısıtlamasız ilk Pazar sabahında bazı İstanbullular, Sarıyer sahil yolunda yürüyüş yaptı.

Sarıyer sahil yolu yürüyüş yapanlarla doldu
07.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:47
HAFTALAR sonra kısıtlamasız ilk Pazar sabahında bazı İstanbullular, Sarıyer sahil yolunda yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, "Dengeyi iyi sağlarsak, iyi gidiyoruz" şeklinde konuştu. 

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular, Pazar sabahı kendilerini dışarı attı. Sabahın erken saatlerinde Sarıyer sahil yolu yürüyüş yapanlarla doldu. Sahile gelen vatandaşların kimi yürüdü, kimi koşu yaptı. Bazı vatandaşlar ise bisiklet sürdü. 

"DENGEYİ İYİ SAĞLARSAK, İYİ GİDİYORUZ" 

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu da koşu yapan vatandaşlar arasındaydı. Müslümanoğlu, "İstanbul'un en kalabalık hastanesinin başhekimiyim. 30 binden fazla hasta geldi. 4 binden fazla kovid-19 pozitif var. Hastanemizdeki hastalar azaldı artık. Dışarı çıkmak çok güzel. Evde oturmak zor. Maskem var ve eşimden ayrı yürüyorum. Kalabalık alanlarda muhakkak maskemi takıyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. El hijyenine de dikkat edilmeli. Sokağa çıkma yasağının serbestleştirilmesi insanların iç dünyasını, huzurunu sağlıyor. Dengeyi iyi sağlarsak, iyi gidiyoruz" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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