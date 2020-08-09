SARIYER KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOBÜS KAZASI -3
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SARIYER KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOBÜS KAZASI -3

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.

SARIYER KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOBÜS KAZASI -3
09.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:52
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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