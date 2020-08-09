Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası -3
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.
09.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:52
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti
- İstanbul
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA