Sarıyer Kent Ormanı'nda doğalgaz borusu patladı Sarıyer Atatürk Kent Ormanı içerisinde İBB ekipleri tarafından yol yapım çalışmasında, iş makinesi ile yapılan kazıda patlayan doğal gaz borusu korkuttu.

Sarıyer Atatürk Kent Ormanı içerisinde İBB ekipleri tarafından yol yapım çalışmasında, iş makinesi ile yapılan kazıda patlayan doğal gaz borusu korkuttu. Çevreye yayılan yoğun gaz doğalgaz ekipleri tarafından kapatılırken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Atatürk Kent Ormanı içerisinde yaptığı yol yapım onarım çalışmasında iş makinesi ile yapılan kazı yaptığı esnada oradan geçen doğalgaz boru hattını deldi. Delinen borudan sızan doğalgaz kısa sürede çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları patlayan doğal gaz borusunun çevresinden uzaklaştırarak caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri, doğal gaz borusuna aktarılan gaz vanasını kapatarak gazın çevreye yayılmasını önledi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, çevreye yayılan gaz sızıntısı nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Öte yandan, patlayan borunun gaz sızdırması çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildi. Görüntülerde gazın sızdığı, polis ve itfaiye ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görülüyor.

Olayı cep telefonu ile görüntüleyen Orhan İlkin, "Abimle birlikte motosiklet ile hava almaya çıkmıştık. O esnada bir koku sindirdi. Ne var ne yok diye abimle birlikte durduk. Doğalgaz boru hattı patlamış. Vatandaşlar o esnada oradaydı. Biz vatandaşları oradan kovduk. Vatandaşlar o esnada farkında varmamıştı. Abim yukarıyı ben aşağıyı kapattım. Daha sonra doğalgaz, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak haber verdik. Elimizden geldiği kadar müdahale ettik. Çok şükür yaralanan yada ölen olmadı. 2 hafta önce burada 3 noktada orman yanmıştı söndürdük. Üst üste olmaya başladı bu olaylar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA