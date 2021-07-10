Sarıyer'deki vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'deki vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor

Sarıyer'deki vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Sarıyer'in Ferahevler ve Çamlıtepe mahallerinde artan sivrisinekler, vatandaşları rahatsız ediyor.

Sarıyer'in Ferahevler ve Çamlıtepe mahallerinde artan sivrisinekler, vatandaşları rahatsız ediyor.

Mahallelerdeki su kuyuları, ormanlık alanlar ve sabit bırakılan su birikintileri ile derelerden kaynaklandığı tahmin edilen sivrisinekler nedeniyle çevre sakinleri şikayetlerini dile getirdi.

Ferahevler'de yaşayan Cüneyt Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl dere yatakları ile larva olan yerlerde ilaçlama yapıldığını, bu sene ise bunun gerçekleşmediği söyledi.

Sorunun kökünden kurutulması gerektiğini belirten Akgün, "Yoksa gezici ilaçlama çok bir etki yapmıyor. Önceleri Larva ilaçlanması yapılıyordu. Bunlar yapılırsa karasinek, sivrisinek bu kadar çoğalmaz. Bir de bu sene çocukları ısırdığı zaman yara yapıyor, tahriş etme etkisi daha fazla." dedi.

Akgün, yetkililerden dere yatakları ve su kuyuları gibi yerlerin ilaçlanmasını istediklerini kaydetti.

"Vücudumda yaralar oluştu"

Çamlıtepe'de oturan Rüştü Demir ise sivrisineklerin gittikçe çoğaldığını söyledi.

Demir, ilaçlama çalışması kapsamında sadece arabaların geçtiğini, düzenli ilaçlama görmediklerini, sinek ısırıkları nedeniyle kendi vücudunda yaraların oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Levent Yüksel Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'deki vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:38:28. #1.15#

title