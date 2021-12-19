Son dakika haberi... Sarıyer'deki uyuşturucu operasyonu kamerada

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de uyuşturucu madde imal edip sattığı tespit edilen bir kişinin evine yapılan baskında yaklaşık iki kilo uyuşturucu madde, iki adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 38 bin lira para ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kireçburnu Mahallesi'nde bulunan bir evde ikamet eden M. Z. isimli kişinin uyuşturucu madde imal ettiği ve sokaklarda sattığını tespit etti. Geçen Perşembe saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese yapılan operasyonda M. Z. ile evde bulunan E. M. yakalanarak gözaltına alındı.