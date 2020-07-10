Sarıyer'deki orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı
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Sarıyer'deki orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındıYangın, Ayazağa ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Sarıyer'deki orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı
10.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:40

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Yangın, Ayazağa ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.  Söndürme çalışmalarına bir helikopterde havadan destek verdi.

ORMANDAN ÇIKAN BİR ŞÜPHELİ İDDİASI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİYangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Bölgede dumanlar yükselmeden önce bir şüphelinin elinde bidonla ormanlık alanda görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüpheliyi yangının çıktığı noktaya yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. 


Kaynak: DHA

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