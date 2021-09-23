Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

Sarıyer'de İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku, çevre sakini vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku, çevre sakini vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.

İstinye Mahallesi'nde Sarıyer Caddesi'nden başlayarak sahile kadar devam eden İstinye Deresi'nin yaydığı koku ile dere yatağı ve koyda biriken atıklar, çevrede rahatsızlık oluşturuyor.

Mahalle sakinleri ve esnaf, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi.

Derenin bulunduğu caddede iş yeri olan esnaf Necmi Yegen, AA muhabirine yaptığı açıklamada derenin acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Deredeki kirlilik nedeniyle sivrisineklerin de arttığını belirten Yegen, "İstinye Deresinden yayılan kokudan ve sivrisinekten durulmuyor. Dere temizlenmiyor. Gelen bütün yağmur suları, kanaldaki pislik içinde kalıyor. Bu da kokuya neden oluyor. Normalde temizlenmesi lazımdı, hem koku yapmaması için hem de sivrisineklerin çoğalmaması için. Evde sivrisinekten uyuyamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz." dedi.

İstinye'de esnaf olan Emine Fil de kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını, yetkililerin bir an önce soruna çare bulmasını isteyerek, "Dereden çıkan koku nedeniyle artık nefes alamıyoruz. Bir an önce bunun temizlenmesini istiyoruz. Çok rahatsızız, esnaf olarak çok mağduruz. Bunun bir çaresi bulunulmalı." diye konuştu.

Evi dereye yakın olan Necmi Dereli ise "Dere olduğu gibi kokuyor. Özellikle yağmurlarda su basıyor. Gelip kanalları açmaları lazım. Daha önce böyle bir şey yoktu. Benim birinci katımdan dere geçiyor. Tamamen tıkalı." ifadelerini kullandı.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

 Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Serenay Sarıkaya Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Balotelli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:34:43. #1.12#